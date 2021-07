Sie sind offenbar immer noch so verliebt wie am ersten Tag! Bei Katy Perry (36) und Orlando Bloom (44) läuft es wohl wie am Schnürchen. Erst vor einigen Monaten krönten die beiden ihr Liebesglück mit ihrem ersten gemeinsamen Kind – Töchterchen Daisy. Ihre Beziehung und Liebe zueinander ist dadurch aber anscheinend keineswegs in den Hintergrund gerückt – im Gegenteil: Bei einer Date-Night wirkten Katy und Orlando wie zwei verliebte Teenager!

Am Montag waren die beiden zu Gast auf einem Event der Luxusmarke Louis Vuitton in Paris. Während die Sängerin und der Schauspieler bei dem Photocall noch recht professionell zusammen posierten, flanierten sie nach dem offiziellen Part verliebt durch die Location. Via Instagram ließen die zwei ihre Fans an diesem niedlichen Moment teilhaben. Händchen haltend und mit einem breiten Strahlen im Gesicht flanierten die Turteltauben durch die Gänge.

Fans von Katy und Orlando waren bei diesem verliebten Anblick der zwei total aus dem Häuschen. "Ihr seid einfach so süß zusammen", "Ihr beide seht echt gut zusammen aus" oder "Diese Bilder strahlen so viel Liebe aus", schrieben unter anderem drei Follower im Netz. Wie findet ihr die Schnappschüsse? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im Juli 2021

Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom

Anzeige

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de