Hat Bella Hadid (24) Schmetterlinge im Bauch? In Sachen Liebe ging es bei dem berühmten Model in den vergangenen Monaten ziemlich ruhig zu. Nach der Trennung von The Weeknd (31) gab es im vergangenen Herbst lediglich Gerüchte, die Laufstegschönheit würde mit dem Schauspieler Duke Nicholson anbandeln – dies bestätigte sie allerdings nie. Doch nun zeigt sich Bella auf einmal mit einem unbekannten Mann im Netz – hat er etwa ihr Herz erobert?

"Die beste Zeit meines Lebens. Gesund, bei der Arbeit und geliebt", schreibt die Beauty zu einer Reihe von Fotos auf Instagram. Dabei sorgt vor allem das letzte Bild für helle Aufregung bei den Fans – denn darauf turtelt sie ganz vertraut mit einem Mann. Ob es sich hierbei tatsächlich um ihren neuen Freund handelt, lässt sie offen. Ein Screenshot in ihrer Story könnte eine neue Romanze allerdings unterstreichen – sie hörte sich den Song "Love Story" von Sängerin Taylor Swift (31) an.

Während Bella sich in Schweigen hüllt, sind sich ihre Follower eigentlich schon ziemlich sicher, dass sie keine Single-Lady mehr ist. "Es ist so schön, dich glücklich zu sehen" oder "Oh mein Gott, ich freue mich so für dich", zeigt sich ihre Community schier begeistert. Doch eine drängende Frage taucht in der Kommentarspalte immer wieder auf: "Wer ist der Typ?"

Getty Images The Weeknd und Bella Hadid bei der Met Gala 2016

Getty Images Bella Hadid in Cannes, Juli 2021

Instagram / bellahadid Bella Hadid im Dezember 2020

