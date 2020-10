Hat sie etwa einen neuen Partner an ihrer Seite? Bella Hadid (24) und The Weeknd (30) führten von 2015 bis 2019 eine richtige On-Off-Beziehung mit allen Höhen und Tiefen. Im vergangenen Jahr zogen sie dann endgültig den Schlussstrich unter ihre Liebe. Dass die beiden so schnell aber kein Liebes-Comeback mehr feiern werden, könnten aktuelle Gerüchte untermauern: Bella soll wieder in festen Händen sein!

Das verriet nun eine Quelle gegenüber Page Six. Demnach soll das Model seit Ende September den Schauspieler Duke Nicholson daten. Wie der Insider wissen will, haben sich die 24-Jährige und der Enkel von Hollywood-Legende Jack Nicholson (83) auf einem Trip nach New York kennengelernt und seitdem viel Zeit miteinander verbracht. Auch an Bellas Geburtstag vor wenigen Tagen soll das Paar die Feierlichkeiten gemeinsam verlassen haben.

Für einige Fans dürfte diese neue Liebe ziemlich überraschend kommen. Noch vor wenigen Monaten hatte nämlich ein Informant ausgeplaudert, dass Bella wieder mit ihrem Ex The Weeknd in Kontakt stehen soll. Glaubt ihr, dass die Beauty wirklich mit Duke zusammen ist? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images The Weeknd und Bella Hadid bei der Met Gala 2016

Getty Images Duke Nicholson, Schauspieler

Instagram / bellahadid Bella Hadid im Oktober 2020

