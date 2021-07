Horror-Unfall von Julia Jasmin Rühle (33)! Die Beauty ist vor allem für ihr jahrelanges Engagement bei Berlin - Tag & Nacht bekannt, wo sie die Rolle der JJ spielte. Zuletzt widmete sie sich aber weniger der Schauspielerei als vielmehr den Reality-Shows. Am Mittwoch spielte sich im Leben von Julia ein Schreckensszenario ab – sie hatte einen schweren Autounfall. Promiflash liegen die Fotos des Unfalls vor – die sind nichts für schwache Nerven.

Am Mittwochabend krachte die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin mit ihrem Porsche 718 Cayman (300 PS) gegen eine Leitplanke. Der Unfall ereignete sich auf der A11 im Landkreis Barnim in einer 80er-Zone. Wie die Bilder zeigen, wurde ihr Wagen völlig zerstört – Julia ist im Krankenhaus, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Sie soll sich sogar schwerverletzt noch selbst aus dem Wagen gerettet haben.

Wie genau der Unfall passierte, ist bis dato noch nicht klar. Laut Bild-Informationen besteht der Verdacht, dass sie zu schnell unterwegs war. Es wird außerdem ein toxikolgisches Screening geben, um zu prüfen, ob sie alkoholisiert war. Laut den Berichten war die Schauspielerin alleine im Auto.

Julia Jasmin Rühles Unfallfahrzeug

Schauspielerin Julia Jamsin Rühle

Julia Jasmin Rühles Auto nach ihrem Unfall

