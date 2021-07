Julia Jasmin Rühles (33) Management gibt ein erstes Update. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin sorgte heute für einen großen Schock: Am Mittwochabend kam sie mit ihrem Porsche in einer Kurve von der Fahrbahn ab und krachte in die Mittelleitplanke. Zuvor hatte sich das Auto mehrmals überschlagen – JJ erlitt ein Polytrauma und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Nun meldete sich Julias Management zu Wort.

In einem Statement, das auf Instagram geteilt wurde, heißt es: "Wir bitten euch darum, euch nicht an Spekulationen oder Unwahrheiten zu beteiligen." Gleichzeitig konnte das Management die Fans der 33-Jährigen beruhigen. "JJ befindet sich nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand und ihr geht es den Umständen entsprechend."

Jasmin scheint sogar ansprechbar zu sein, wie in der Stellungnahme weiter zu lesen ist: "Wir dürfen euch hiermit von JJ persönlich ganz viele, liebe Grüße ausrichten und für die zahlreichen Genesungswünsche ganz herzlich danken." Das Management bat die Follower darum, von Kontaktversuchen abzusehen und allen Beteiligten die benötigte Ruhe zu gewähren.

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle, Ex-"Berlin – Tag & Nacht"-Star

Instagram / followjuliajasmin Schauspielerin Julia Jamsin Rühle

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle, Laiendarstellerin

