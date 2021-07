Gerda Lewis (28) hat ein rätselhaftes Leiden! Die schöne Ex-Bachelorette teilt auf ihrem Instagram-Account, dem inzwischen stolze eine Million Abonnenten folgen, nicht nur perfekte Aufnahmen von sich – die Influencerin setzt auch auf Real Talk und zeigt sich passend dazu auch mal ungeschminkt oder in ihren entspannten Hausklamotten. So spricht Gerda hin und wieder über die unschönen Themen in ihrem Leben: Zuletzt berichtete sie davon, dass sie ein Hautausschlag plagt!

In ihrer Instagram-Story heißt es am Mittwochabend: "Ich liege jetzt schon seit einer Weile auf der Couch und muss mich die ganze Zeit kratzen. Ich dachte zuerst, irgendwas hat mich gestochen – ne Mücke oder so. Aber irgendwann wurde es schlimmer!" Weiter schildert Gerda: "Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich an ein paar Stellen so einen komischen Ausschlag habe, das hatte ich noch nie in dieser Form. Es nervt sehr. Ich versuche das jetzt einfach durchzustehen und gehe morgen mal in die Apotheke."

Anschließend zeigt sie ihrer Community den roten Ausschlag, der sich fleckenweise auf ihrem Oberarm, Oberschenkel und im Nacken gebildet hat. Doch was könnte dahinterstecken? Aktuell schwankt Gerda zwischen Sonnenallergie – oder doch Insektenstichen. "Es könnte alles Mögliche sein, es gibt so viele kleine Tierchen und man kann gegen so viel allergisch sein... Ich kenne mich da halt gar nicht aus", klagt die 28-Jährige.

