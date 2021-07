Seit Dienstag tummelt sich wieder die Crème de la Crème der Filmbranche auf den Filmfestspielen von Cannes. Neben der Vorstellung und Ehrung neuer Blockbuster ist das Event aber auch für das Schaulaufen der Stars bekannt. 2021 raubt allerdings die deutsche Bloggerin Leonie Hanne (32) beinahe allen die Show: In einem atemberaubenden türkisen Couture-Kleid flanierte die Blondine zum ersten Mal über den Red Carpet des Filmfestivals!

Mit diesem Look zieht sie alle Blicke auf sich! Am Mittwoch schritt die 32-Jährige zum ersten Mal über den roten Teppich in Cannes. Als Gast auf der Premiere des Films "Tout s'est bien passé" schmiss sich die Hamburgerin ordentlich in Schale – und ihr Look konnte sich wirklich sehen lassen: In einem voluminösen Tüllkleid mit raffinierten Details strahlte Leonie mit dem Blitzlichtgewitter der Fotografen um die Wette. Ihren eleganten Look rundete die Beauty mit einem strengen Dutt und etwas Schmuck ab.

Dass die beliebte Fashion-Influencerin zu den Filmfestspielen von Cannes eingeladen wurde, ist kein Wunder. Schon seit einigen Jahren ist die Bloggerin in der Social-Media-Welt eine Größe und begeistert mittlerweile über 3,5 Millionen Follower auf Instagram mit ihrem Content. Auch von Haute-Cou­ture-Shows bekannter Designer wie Louis Vuitton oder Chanel ist Leonie nicht mehr wegzudenken.

Getty Images Bloggerin Leonie Hanne beim Filmfestival in Cannes, Juli 2021

Instagram / leoniehanne Fashion-Influencerin Leonie Hanne in Cannes, Juli 2021

Getty Images Leonie Hanne bei der Haute-Couture-Show von Christian Dior, Juli 2021

