Stress nach GNTM: Soulin Omar kommt immer noch nicht runter

Soulin Omar hat viel um die Ohren! Die Syrerin war vergangenes Jahr bei der Castingshow Germany's next Topmodel Dritte geworden und kann sich seitdem offenbar kaum vor Jobs retten. Zuletzt hatte die Beauty für zahlreiche Shootings vor der Kamera gestanden. Gerade erst war sie sogar auf dem Cover der deutschen Glamour zu sehen gewesen. Mit Promiflash sprach Soulin jetzt darüber, wie sie Beruf und Privatleben vereint.

Auf den GQ Men of the Year Awards 2022 offenbarte die 22-Jährige gegenüber Promiflash, dass ihr relativ neues Jetset-Leben immer noch sehr stressig für sie sei. "Es ist immer noch viel los. Sogar jetzt, so drei Wochen vor Jahresende ist noch viel los. Das ist noch so der letzte Hustle", erklärte das Model. Danach wolle Soulin sich aber endlich eine Auszeit gönnen. "Ich freue mich auf Anfang des Jahres, denn ich nehme mir auf jeden Fall zwei Wochen frei", fügte sie hinzu.

Bleibt bei dem ganzen Trubel überhaupt noch Zeit für die Liebe? Erst Anfang des Jahres hatte Soulin ihren neuen Liebsten im Netz gezeigt. Nachdem die Influencerin ein Video geteilt hatte, in dem sie einen Mann umarmt und dabei bis über beide Ohren strahlt, war klar gewesen: Die Wahl-Hamburgerin ist in festen Händen.

Getty Images Soulin Omar für Marcel Ostertag im September 2021

Nicole Kubelka / Future Image Soulin Omar im September 2021 für Kilian Kerner

Instagram / soulinomar Soulin Omar mit ihrem neuen Partner im Februar 2022

