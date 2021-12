Sie gehen unter den ganz Großen keinesfalls unter! Am Samstagabend fand in Berlin die alljährliche "Ein Herz für Kinder"-Gala statt, bei der Promis Spenden für Kinder in Notsituationen sammelten. Unter den 91 prominenten geladenen Gästen befanden sich auch die Dritt- und Erstplatzierte der Germany's next Topmodel-Staffel dieses Jahres: Soulin Omar und Alex Mariah Peter. Die Models putzten sich für das Event besonders heraus.

Auf dem roten Teppich der Veranstaltung posierten die beiden ehemaligen Castingshow-Kandidatinnen als hätten sie nie etwas anderes getan. Ein Lächeln für die Fotografen hier, ein gekonnter Hüftschwung für die perfekte Pose da. Beide kleideten sich ganz in Schwarz. Während Alex einen Hosenanzug trug, schmiss Soulin sich in ein Blusenkleid.

Beim Posieren trafen die Laufstegschönheiten auch auf andere ehemalige "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerinnen wie zum Beispiel Elena Carrière (24) oder auch Kim Hnizdo (25). Auch Betty Taube (27) war vor Ort.

Getty Images Alex Mariah Peter bei "Ein Herz für Kinder" 2021

Getty Images Soulin Omar bei "Ein Herz für Kinder" 2021

Getty Images Soulin Omar, Kim Hnzido und Elena Carrière bei "Ein Herz für Kinder" 2021

