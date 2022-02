Soulin Omar ist wieder in festen Händen! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Finalistin hatte im Juli 2021 in einem Promiflash-Interview verraten, dass sie nicht mehr mit ihrem Freund zusammen sei. Dabei stellte sie noch klar, dass zwischen dem Ex-Paar kein böses Blut fließe. Nach ihrem Liebes-Aus blieb das Model aber offenbar nicht lange alleine: Im Netz zeigte sich Soulin nun total vertraut mit ihrem neuen Freund!

In ihrer Instagram-Story postete die gebürtige Syrerin nun ein Video, in dem sie ihren Partner umarmt und dabei bis über beide Ohren strahlt. Bei ihrem Freund scheint es sich um den Hottie Paul Koehn zu handeln, mit dem Soulin erst am Sonntag in einem Restaurant auf den kanarischen Inseln essen war. Offenbar sind die zwei Turteltauben dort gerade zusammen im Urlaub.

Auch sonst scheinen die Brünette und der Fitness-Liebhaber viel Zeit miteinander zu verbringen. Regelmäßig posteten sie in den vergangenen Monaten Storys aus denselben Städten und Restaurants. Offiziell haben die beiden ihr Liebesglück aber noch nicht bestätigt. Eine Promiflash-Anfrage zu ihrem neuen Partner ließ Soulin bislang ebenfalls unbeantwortet.

Getty Images Soulin Omar für Marcel Ostertag im September 2021

Instagram / soulin.gntm2021.official Model Soulin Omar

Instagram / _iblamepaul Paul Koehn im Oktober 2021

