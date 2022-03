Diese Kombination sorgt für richtig Power! Soulin Omar wurde in der letzten Staffel von Germany's next Topmodel zwar nur dritte – kann sich seitdem aber vor Jobs kaum retten. Ähnlich dick im Geschäft sind auch Influencerin Novalanalove (30), die mit bürgerlichem Namen Farina Opku heißt, und Fitness-Model Pamela Reif (25). Kein Wunder also, dass diese drei Erfolgsgaranten perfekt zusammenpassen: Soulin modelte jetzt zusammen mit Farina und Pam vor einer traumhaften Kulisse.

Auf Instagram gaben die drei ihren Followern jetzt Einblick in ein gemeinsames Shooting für ein Bademoden-Label auf den Kanarischen Inseln Lanzarote und La Graciosa. Während der Arbeit sah man die Mädels vertraut miteinander herumalbern – sie scheinen sich also prächtig zu verstehen. Für die Bikinifotos düsten Soulin und Pam mit Fahrrädern über die Insel und hatten dabei mächtig Spaß. Auch ein Selfie des Trios teilte Farina auf ihrem Account, bei dem man die drei in Bikinis in die Kamera lächeln sieht. "Hatte ein tolles Shooting mit diesen Powerfrauen", schrieb die Influencerin begeistert darunter.

Endergebnisse des gemeinsamen Shootings wurden zwar noch nicht geteilt – jedoch kann man wohl davon ausgehen, dass die Bilder bei diesen drei Profis ein voller Erfolg sein werden. Immerhin zählen Pam und Farina einer Studie zufolge zu den zehn deutschen Influencern mit dem höchsten Marktwert. Während die Sportskanone mit 10,4 Millionen Euro auf Platz zwei landete, reihte sich Farina mit 5,4 Millionen Euro dahinter auf Platz vier ein.

Anzeige

Bieber, Tamara Soulin Omar auf der Berlin Fashion Week im September 2021

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina alias Novalanalove, Influencerin

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de