Glücklich vergeben: Wird GNTM-Soulin Pärchen-Content teilen?

Wie sehen Soulin Omars Pläne im Netz aus? Die Beauty nahm 2021 an Germany's next Topmodel teil und schaffte es sogar bis ins Finale. Den Sieg konnte sie nicht mit nach Hause nehmen, ist aber trotzdem auf Social Media sehr erfolgreich. Dort zeigte sie ihren Fans im Februar auch, dass sie neu verliebt ist. Seitdem teilte sie aber keine Schnappschüsse mehr mit ihm: Hat Soulin keine Lust auf Pärchen-Posts?

Im Promiflash-Interview auf den Bunte New Faces Awards Style 2022 ging sie auf das Thema ein und erklärte: "Pärchen-Content steht jetzt nicht auf meiner Liste und wir gehen das einfach langsam an. Ich glaube, in der näheren Zukunft wird kein Pärchen-Content kommen." Soulin überlege sich, was sie auf Social Media zur Schau stellt. Sie habe zwar keine Tabuthemen, aber wolle sich mit ihren Beiträgen einfach wohlfühlen.

"Ich glaube, es kommt aufs Thema an. Es kommt darauf an, wie ich mich damit fühle und ob es der passende Moment ist, das überhaupt zu sagen [...]. Ich gucke einfach, was wichtig ist und was nicht", fügte sie im weiteren Gespräch mit Promiflash hinzu. Einen kleinen Einblick in ihre Beziehung gab sie dann aber doch: "Ich bin ihm dankbar dafür, dass er mein Leben und alles Mögliche unterstützt und so viel Verständnis zeigt."

Anzeige

Instagram / soulinomar Soulin Omar mit ihrem neuen Partner im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Soulin Omar bei "Ein Herz für Kinder" 2021

Anzeige

Instagram / soulin.gntm2021.official Soulin Omar, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de