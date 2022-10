Mega-Erfolg nach GNTM: Soulin Omar hat keine Zeit mehr!

Soulin Omar hat einen straffen Zeitplan! Seit ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel geht es für die gebürtige Syrerin ziemlich hoch hinaus – denn auch fernab der TV-Kameras hat sich die Beauty einen Namen im Modelbusiness gemacht. Ob auf den Laufstegen der Welt, große Werbekampagnen oder auf dem Cover erfolgreicher Modemagazine: Sie wird total gefeiert. Mit Promiflash hat Soulin über ihr Modelleben und ihre großen Zukunftspläne gesprochen!

Promiflash hat Soulin bei den Bunte New Faces Awards 2022 getroffen und nachgehakt: Wie viel Zeit hat die Beauty eigentlich, um sich für ein solches Event fertigzumachen? "Früher habe ich schon drei bis vier Stunden gebraucht, weil ich es gerne mag, mir Zeit dabei zu lassen. [...] Doch jetzt mittlerweile weiß ich, dass es schnell gehen muss, weil keine Zeit mehr übrig ist", erklärte sie im Interview.

Das hält die hübsche Brünette jedoch nicht davon ab, auch in Zukunft alles für ihren Modeltraum zu geben. "Ich möchte mich auf jeden Fall international weiter etablieren. [...] Da möchte ich auf jeden Fall weitermachen und natürlich auch den Fokus in Deutschland nicht verlieren", erklärte sie zielstrebig und fügte hinzu, dass ihr vor allem folgende Eigenschaften dabei helfen werden: "Tough zu bleiben, hart zu bleiben, selbstbewusst zu bleiben und an sich selbst zu glauben, weil das auf jeden Fall toughe Zeiten waren!"

Anzeige

Bieber, Tamara Soulin Omar auf der Berlin Fashion Week im September 2021

Anzeige

Instagram / soulinomar Soulin Omar im Juli 2021

Anzeige

Instagram / soulin.gntm2021.official Model Soulin Omar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de