Sarah Connor (41) genießt eine Auszeit. Die Beauty veröffentlichte jüngst ihre neue Single "Alles in mir will zu Dir" – eine Auskopplung der Deluxe-Version ihres Erfolgsalbums "Herz Kraft Werke". Bei all der Promo für den Song und der vielen Studioarbeit, ist es verständlich, dass die Musikerin sich ein kurzes Verschnaufpäuschen gönnt. Sarah befindet sich aktuell im Urlaub. Und dabei zeigt sich die "Vincent"-Interpretin auf Social Media so sexy, wie schon lange nicht mehr.

"Ich liebe meine Kurven und alle meine Kanten, alle meine perfekten Makel! Habt ihr euch heute schon gesagt, dass ihr euch liebt", ruft die Beauty in ihrem Bildbeitrag zu mehr Selbstliebe auf. Sarah ist eigentlich eine 41-jährige Vierfach-Mama, sieht aber auf diesem Bild immer noch so knackig und frisch wie bei ihren "Just One Last Dance"-Zeiten im Jahr 2004 aus. Man könnte fast meinen, sie habe einen Weg gefunden, nicht zu altern.

Bald ist Sarah auch wieder im TV zu sehen. Die Sängerin sitzt nämlich zum ersten Mal in der The Voice of Germany-Jury. Die Aufzeichnungen für die ersten Blind Auditions haben bereits stattgefunden. Die Fans können es sicher nicht erwarten zu sehen, wie sich die Blondine neben Johannes Oerding (39), Mark Forster (38) und Nico Santos (28) schlägt.

Anzeige

Getty Images Sarah Connor, Sängerin

Anzeige

ActionPress Florian Fischer und Sarah Connor im September 2017 in Berlin

Anzeige

Instagram / nicosantosofficial Die Jury und die Moderatoren von "The Voice of Germany"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de