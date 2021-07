Ihren wohl schönsten Tag im Leben verbringen sie mit ihren Liebsten! Seit wenigen Stunden ist es offiziell: Denise (30) und Henning (31) sind nun Frau und Herr Merten. Im engen Familien- und Freundeskreis haben sich die beiden bei Regen romantisch das Jawort gegeben. Unter den Gästen waren aber auch ein paar bekannte Gesichter: Denise und Henning haben einige Sommerhaus der Stars-Freunde zu ihrer Trauung eingeladen!

Via Instagram bekommen Fans den einen oder anderen Einblick in die romantische Hochzeit der Mertens. Neben Familie und Freunden konnten Follower aber auch ein paar prominenten Gäste erspähen. So sind unter anderem Jennifer Lange (27), Annemarie Eilfeld (31) sowie Michaela Scherer (54) und Martin Bolze (64) – besser bekannt als die Pharos – mit am Start. "Wir sind hier am See und da hinten findet gleich die Trauung statt", hatte Jenny kurz vor der Zeremonie ihren Fans noch erzählt.

Bereits vor wenigen Wochen hatten Denise und Henning ihren Fans verraten, wann sie heiraten wollen. Schon damals waren die beiden voller Vorfreude und hatten angekündigt, ihre Community an diesem Tag teilhaben zu lassen. "Unsere Aufregung steigt und wir freuen uns, diesen Teil auch mit euch zu teilen", hatten die beiden überglücklich verraten.

Instagram / henning.merten Henning und Denise Merten bei ihrer Hochzeit

Instagram / agentlange Martin Bolze, Jennifer Lange, Annemarie Eilfeld und Michaela Scherer im Juli 2021

