Endlich mal wieder ein Pärchenauftritt von Joe Jonas (31) und Sophie Turner (25)! Seit zwei Jahren sind der Jonas Brothers-Sänger und die Game of Thrones-Hauptdarstellerin jetzt schon glücklich verheiratet. Im Juli 2020 krönten sie ihre Liebe mit ihrem ersten gemeinsamen Kind: Töchterchen Willa. In ihrem ersten Jahr als Eltern kam die Zweisamkeit bei den Turteltauben sicherlich dann und wann zu kurz. Doch jetzt absolvierten Sophie und Joe ihren ersten roten Teppich seit Baby Willas Geburt!

Das Ehepaar besuchte am Montagabend das Louis Vuitton Parfum Dinner in Paris – die Schauspielerin ist eine Botschafterin der Luxusmarke. Für ihren besonderen Auftritt wählten Sophie und Joe schicke, aber gleichzeitig legere Outfits in Schwarz-Weiß aus der aktuellen Louis-Vuitton-Kollektion. Das Pärchen posierte entspannt und sichtbar gut gelaunt für die Fotografen. Hat da etwa jemand den Blitzlichtrummel vermisst?

Sophie und Joe waren nicht die einzigen Mega-Promis bei dem Event: Auch die legendäre Modejournalistin Anna Wintour (71) besuchte die Veranstaltung, ebenso wie Schauspielerin Diane Kruger (44), Topmodel Bella Hadid (24) und das Star-Traumpärchen Katy Perry (36) und Orlando Bloom (44). Wie gefallen euch die Outfits? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner beim Louis Vuitton Parfum Dinner

OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / ActionPress Joe Jonas und Sophie Turner beim Louis Vuitton Parfum Dinner

Getty Images Diane Kruger beim Louis Vuitton Parfum Dinner

Getty Images Nicolas Ghesquière und Anna Wintour beim Louis Vuitton Parfum Dinner

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom beim Louis Vuitton Parfum Dinner

Getty Images Bella Hadid beim Louis Vuitton Parfum Dinner

