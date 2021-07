Tara Tabitha (28) hatte nach dem TV-Abenteuer Ex on the Beach offenbar Lust auf eine Veränderung! In der Kuppelshow durchlebte die gebürtige Österreicherin eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle. Letztendlich verließ sie Mexiko als Single, aber dafür mit einer Krone: Sie wurde zur Reality-Königin gekürt. Zurück zu Hause stattete sie wohl direkt ihrem Friseur des Vertrauens einen Besuch ab: Tara präsentiert nun voller Stolz ihre neue Haarfarbe.

Im TV war die Luxus-Lady noch mit einer blonden Wallemähne zu sehen, mittlerweile trägt sie ihr Haar aber in einem kräftigen Rot. Ihr selbst scheint der neue Look sehr zu gefallen. Auf ihrem Instagram-Account teilt die Beauty gleich mehrere Bilder und witzelt: "Sorry, not sorry für den täglichen Foto-Spam! Will euch einfach immer wieder meine neuen Haare zeigen." Sie sei nun zum ersten Mal rothaarig und liebe es.

Auch ihre Follower scheinen ihren neuen Style zu feiern. In der Kommentarspalte hagelt es Komplimente – unter anderem auch von ihren "Ex on the Beach"-Kolleginnen. Vanessa Mariposa schwärmt: "So schön! Die Haare stehen dir so gut!" Auch Chrissi Mkd und Michelle "lieben" Taras optische Veränderung.

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, "Ex on the Beach"-Star

Instagram / taratabitha TV-Sternchen Tara Tabitha

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa und Tara Tabitha in Dubai

