Da dürfte Kourtney Kardashian (42) das Mutterherz nochmals mehr aufgegangen sein! Mit ihrem Ex-Partner Scott Disick (38) hat die Reality-TV-Bekanntheit des Kardashian-Jenner-Klans drei gemeinsame Kinder. Für Töchterchen Penelope war am vergangenen Donnerstag ein ganz besonderer Tag: Das Mädchen feierte bereits seinen neunten Geburtstag. Diesen Meilenstein ließ Mama Kourtney nicht unkommentiert – im Netz widmete sie ihrem kleinen Schatz rührende Worte!

"Mein Geburtstagskind. Mein liebstes Mädchen auf der ganzen Welt. Ich bin so glücklich und stolz, deine Mama zu sein", gratulierte Kourtney ihrer Tochter via Instagram. Sie könne es immer noch nicht glauben, dass ihr Babygirl bereits neun Jahre alt ist. "Mein Leben ist so viel besser wegen dir", schwärmte die Schönheit. Und auch Papa Scott sorgte für emotionale Zeilen: "Mein Leben, meine Liebe, mein Alles!"

Doch nicht nur von ihren Eltern wurde Penelope an diesem Tag ordentlich gefeiert. Auch Kourtneys neuer Partner Travis Barker (45) hat die kleine Maus offenbar schon in sein Herz geschlossen. Der Blink182-Schlagzeuger brachte dem Geburtstagskind neue Skills an den Drums bei. Immerhin besitzt die Neunjährige ein rosafarbenes Schlagzeug, das sogar mit ihrem Namen verziert ist.

enewsimage / ActionPress Kourtney Kardashian und Tochter Penelope

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick mit seiner Tochter Penelope

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Tochter Penelope am Schlagzeug

