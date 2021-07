Hat Sharon Stone (63) einen neuen Mann an ihrer Seite? Die Schauspielerin wurde vor wenigen Tagen mit dem Rapper RMR in Los Angeles gesichtet – dabei sollen die beiden ziemlich auf Tuchfühlung gegangen sein. In einem Club soll der Hollywood-Star nicht nur mit dem 38 Jahre jüngeren Künstler getanzt und getrunken haben – auch eine eine wilde Knutscherei soll passiert sein. Fans fragen sich nun: Was läuft zwischen den beiden VIPs wirklich?

"Sie sind Freunde, sie haben auf Social Media geschrieben und haben zu bei ein paar Gelegenheiten gemeinsam Zeit verbracht", plaudert eine Quelle gegenüber People aus. Tatsächlich kommentierte Sharon im Juni einen Post des Musikers. Zudem posierten sie für ein gemeinsames Foto in einer Location. Wie der Kontakt zwischen den beiden überhaupt entstanden ist, ist bisher nicht bekannt.

Offenbar ist Sharon also nach wie vor Single – und hat es wohl ernst gemeint, als sie im vergangenen Herbst den Männern abgeschworen hat. "Ich habe genug vom Dating. Ich finde die Leute nicht aufrichtig und das ist meine Zeit nicht wert", offenbarte sie damals in der "Drew Barrymore Show". Sie genieße stattdessen die Zeit mit ihren Kindern und guten Freunden.

Instagram / whatrmr Rapper RMR

Getty Images Sharon Stone im Dezember 2017

Getty Images Sharon Stone im Februar 2020

