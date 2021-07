Hält Alex Rodriguez (45) Ausschau nach einer neuen Frau? Der ehemalige Baseballspieler war vier Jahre lang der Mann an der Seite von Megastar Jennifer Lopez (51). Die beiden hatten sogar Ambitionen zu heiraten. Nachdem jedoch bereits Krisengerüchte die Runde gemacht hatten, gaben die Ex-Turteltauben im vergangenen April dann ihre Trennung bekannt. Während J.Lo inzwischen bereits mit Ben Affleck (48) ihr neues altes Liebesglück gefunden hat, scheint ihr Ex sein neues Singleleben erst mal in vollen Zügen zu genießen – dazu scheinen auch jede Menge Damen zu gehören!

Wie ein Insider gegenüber Page Six berichtet, habe A-Rod den US-amerikanischen Unabhängigkeitstag auf einer Party in den Hamptons verbracht und dort unter anderem mit Jay-Z (51) an einem Tisch gesessen. Die Männer seien aber nicht lange unter sich geblieben: "Dann umzingelten all diese Frauen ihren Tisch. Es war buchstäblich eine Schar von Schönheiten, die alle versuchten, an Alex heranzukommen", erzählt die Quelle.

Die Damen konnten dem Sportler aber nicht imponieren. "Alex hing einfach nur mit seinem Neffen und mit Jay ab. Er wusste genau, was um ihn herum los war, aber er hat sich nicht damit beschäftigt", erklärt der Insider. Der 45-Jährige suche derzeit nach keiner neuen Partnerin – genieße es aber, seinen Marktwert auszutesten.

Instagram / arod Alex Rodriguez im Februar 2021

Instagram / arod Alex Rodriguez, Ex-Baseballspieler

Instagram / arod Alex Rodriguez, 2020

