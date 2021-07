Die frisch gegründete Patchworkfamilie scheint ziemlich gut zu funktionieren! Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) feiern nach Jahren ihr Liebescomeback – etwas, worauf ihre Fans sehnsüchtig gewartet haben. Die Zeit zu zweit genießen die Sängerin und der Schauspieler in vollen Zügen, am vergangenen Wochenende ging es für ein paar entspannte Tage in die Hamptons in New York. Dabei waren sie aber nicht die ganze Zeit alleine.

Am vergangenen Dienstag bekamen die Turteltauben in der wohlhabenden Gegend, in der J.Lo ein Haus hat, Gesellschaft von ihrer Tochter Emme (13). Gemeinsam mit einer Freundin war die 13-Jährige mit dem Pärchen im Auto unterwegs. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man, wie Ben die beiden Mädchen während eines Zwischenstopps in ein Geschäft begleitet, während Mama Jennifer im Wagen wartet. Von ihrem anderen Kind – Maximilian (13) – war allerdings nichts zu sehen.

Dass Ben die beiden Kids seiner Liebsten bereits kennengelernt hat, verriet ein Insider gegenüber People vor ein paar Tagen. "Die Kinder haben sich mit Ben unterhalten. Er hat sich großartig geschlagen. Er hat gelächelt und gelacht. Sie haben eine Menge Essen bestellt und geteilt", schilderte er. Das Treffen sei "völlig problemlos" verlaufen.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2003

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihrer Tochter Emme

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen Max und Emme

