Benedetto Paterno ließ bei Die Alm ordentlich Dampf ab! In Folge drei stand eine besonders fiese Paar-Gaudi an: Die Kandidaten mussten sich untereinander in verschiedenen Kategorien bewerten, und der Prince Charming-Boy war stets das Schlusslicht – auch beim Thema Ehrlichkeit. Das hat Benedetto so sehr getroffen, dass er diese Einschätzung lediglich mit einem Stinkefinger quittierte. Promiflash verriet er nun, ob er seine Reaktion rückblickend übertrieben findet.

"Nein, ich war enttäuscht und verletzt in diesem Moment, und da musste ich eben meine Emotionen auf meine eigene Art und Weise loswerden, die nicht jeder verstanden hat", erklärte der Kölner gegenüber Promiflash. Ja, so richtig nachvollziehen konnten die anderen nicht, warum Benedetto ihnen den Mittelfinger gezeigt hat. Sogar die Moderatoren Christian Düren und Collien Ulmen-Fernandes (39) waren schockiert. Doch das TV-Sternchen betonte: "Ich bin ich und dat is auch jut so."

Nur warum geriet er wegen des Rankings so sehr in Rage? "Mich hat es tatsächlich verletzt zu erfahren, dass meine Mitbewohner mich als Unehrlichsten eingeschätzt haben", stellte Benedetto klar. Er habe schließlich immer mit offenen Karten gespielt und sei er selbst gewesen. Außerdem hätten ihn die anderen Promis auch nicht gut genug gekannt, um sich so ein Urteil erlauben zu können.

ProSieben/Benjamin Kis Christian Düren und Collien Ulmen-Fernandes, "Die Alm"-Moderatoren

© ProSieben Benedetto Paterno bei "Die Alm"

Instagram / benedettopaterno Benedetto Paterno, Model

Was sagt ihr dazu, dass Benedetto den anderen Promis den Mittelfinger gezeigt hat? Geht gar nicht! Ich fand es halb so wild. Abstimmen Ergebnis anzeigen



