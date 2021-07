So kennen Zuschauer Benedetto Paterno noch nicht! Der ehemalige Prince Charming-Kandidat mischte in der schwulen Datingshow die Kandidaten ganz schön auf – und sorgte in der vergangenen Staffel für großen Zoff. Nun ist der selbst ernannte Kölner It-Boy bei "Die Alm" in einem weiteren TV-Format zu sehen – und wurde dort zunächst nicht so warm empfangen. In einem Promiflash-Interview verriet er jetzt, dass er sich in der Sendung eigentlich von einer anderen Seite zeigen will.

Auf die Frage, ob er denn auch in den Bergen für ein wenig Drama sorgen würde, erklärte er nur, dass es mit ihm "definitiv nie langweilig" werde. Dennoch betonte er: "Auf der Alm habe ich aber endlich mal die Möglichkeit, mehr von mir zu zeigen, als nur eine oberflächliche Fassade." Er hoffe daher, dieses Mal beim Fernsehpublikum gut anzukommen. "Mir ist wichtig, dass Fans und Zuschauer meinen Humor und meine direkte Art verstehen und feiern", erklärte der Kandidat.

Ob sich Benedetto in der Reality-Sendung Freunde macht, bleibt noch abzuwarten. Schließlich erklärte er gegenüber Promiflash, in dem Format wohl noch der ein oder anderen Person ordentlich seine Meinung zu geigen. Doch seine Co-Teilnehmer bewusst aufstacheln wolle er eigentlich nicht: "Ich provoziere oft unbewusst, weil ich halt sehr direkt bin und damit kommt nicht jeder klar", behauptete er im Interview.

Benedetto Paterno bei "Die Alm"

It-Boy Benedetto Paterno, "Die Alm"-Kandidat

Benedetto Paterno bei "Die Alm"

