Sarah Engels (28) und ihr Mann Julian (28) freuen sich im Moment schon riesig auf ihre kleine Tochter – und die dürfte auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen: Immerhin ist die "Te Amo Mi Amor"-Sängerin schon im fünften Schwangerschaftsmonat. Kein Wunder, dass sich die Brünette da auch so manchen Gedanken um ihr eigenes Wohlbefinden macht: In ihrer zweiten Schwangerschaft verzichtet Sarah nämlich auf etwas – und zwar in Sachen Ernährung!

Im Promiflash-Interview gewährte Sarah einen Blick auf ihren Speiseplan – sie berichtete: "Jetzt in der Schwangerschaft gönne ich mir schon das eine oder andere Mal etwas Süßes." Dennoch hat die "Ich"-Interpretin ihre Ernährung auch weiterhin im Blick – und das aus einem bestimmten Grund. "Bei mir setzt das leider sofort an, deshalb versuche ich, auf Kohlenhydrate zu verzichten und esse viel Obst und Gemüse", erklärte die werdende Zweifach-Mama.

Allerdings will es Sarah in Sachen Kalorien nicht ganz so genau nehmen. "Ich achte ja schon sehr auf meine Ernährung, aber ich zähle jetzt nicht akribisch jede einzelne Kalorie", hob das Werbegesicht der Marke Mia & Ben hervor. Vielmehr achte sie darauf, sich gesund zu ernähren, Fleisch zu reduzieren und dafür viel Obst, Gemüse und Vitamine zu sich zu nehmen.

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels

Mia & Ben/Annelie Klein Sarah Engels, Werbegesicht für Mia & Ben

Instagram / sarellax3 Sarah Engels in Berlin

