Ist Jenny Lange (27) wieder in festen Händen? Vor einigen Monaten erreichte die Bachelor-Fans eine traurige Nachricht: Die Kuppelshow-Turteltauben Andrej Mangold (34) und Jenny trennten sich nach ihrer Sommerhaus-Teilnahme. Nach dem Format hatte das Paar aufgrund von Mobbingattacken einen heftigen Shitstorm abbekommen – die Beziehung zerbrach daraufhin. Nun taucht an der Seite der Beauty immer häufiger ein neuer Mann auf – ist Jenny etwa wieder in einer Beziehung?

In den vergangenen Wochen war ein bestimmter Beau immer wieder in den Instagram-Storys der Influencerin zu sehen: Der Sänger Darius Zander, bekannt unter dem Künstlernamen Dari. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin brachte den Musiker sogar als Begleitung zur Hochzeit von Denise (31) und Henning Merten (31) mit. Kurze Zeit später war das Duo gemeinsam auf dem Weg nach Hamburg – und auf der Zugfahrt teilte Dari jetzt einen Instagram-Boomerang, auf dem er eine weibliche Hand streichelt! Besonders auffällig: Jenny trug exakt den gleichen Armschmuck wie die Dame in Darios Story – dementsprechend könnte es sich dabei tatsächlich um die Fitness-Bloggerin handeln.

Bislang bestätigte Andrejs Verflossene aber noch nicht, dass sie und der Musiker in einer romantischen Beziehung sind – so oder so scheinen die beiden aber viel Zeit miteinander zu verbringen. Meint ihr, dass Dari Jennys neuer Freund ist? Stimmt jetzt ab!

Instagram / agentlange, Instagram / dari_musik Collage: Daris Story und Jennifer Langes Story

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Influencerin

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im September 2019 in Berlin

