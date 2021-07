In der aktuellen M.O.M-Folge geht es heiß her! Single-Mann Dan Agboli sucht in der Joyn-Datingshow nach der großen Liebe – und könnte seine Traumfrau in der Kandidatin Anne gefunden haben. Mit ihr verbrachte der Berliner kürzlich nicht nur einen romantischen Abend, sondern sogar die ganze Nacht! Das Übernachtungsdate scheint den beiden an Zweisamkeit aber nicht gereicht zu haben: Nur kurz danach ging es zwischen ihnen nämlich ganz schön zur Sache!

In der neuen "M.O.M"-Folge sagte Dan der Blondine kurz vorm Schlafengehen noch einmal auf ganz intensive Art und Weise "Gute Nacht": Er kuschelte sich nicht nur mit ihr aufs Bett und küsste sie – er warf sie darüber hinaus auch auf die Matratze und drückte seine Hüfte dabei ziemlich eng an sie heran. "Mit Anne auf dem Bett zu liegen, das war einfach nur schön. Ich habe ihre Nähe gespürt und mich an ihrer Seite wohlgefühlt. Der Kuss, der war leidenschaftlich", erklärte Dan später in einem Einzelinterview zu der heißen Fummelaktion.

Die gefiel Anne mindestens genauso gut wie ihm: "Ich mag es total, wenn wir uns nah sind und wenn wir uns auch körperlich näherkommen. Also das passt", verriet auch sie nach dem Schmusen mit Dan. Sie seien jedoch "erwachsen genug", um sich vor laufenden Kameras "anständig zu benehmen", weshalb es auch nur beim intensiven Kuscheln zwischen den beiden geblieben sei. "Man muss ja nicht gleich sinnlos übereinander herfallen. Da ist ja auch der Reiz weg", stellte sie klar.

