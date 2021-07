Ist Jenny Lange (27) etwa tatsächlich wieder in festen Händen? Die Bachelor-Siegerin hat sich im vergangenen Jahr von Andrej Mangold (34) getrennt. Seither geht die Influencerin offiziell als Single durchs Leben. Ihren Followern ist in den vergangenen Wochen aber immer wieder ein bestimmter Mann in ihrer Story aufgefallen: Jenny verbringt viel Zeit mit dem Musiker Darius Zander, auch als Dari bekannt – und die beiden wirken sehr vertraut miteinander. Nun verrät ein Insider gegenüber Promiflash: Jenny und Dari daten sich schon seit einiger Zeit.

Offiziell bestätigt, dass sie ein Paar sind, haben bisher weder die Ex-Kuppelshow-Kandidatin noch der Sänger. Eine Quelle aus dem Umfeld der beiden plauderte allerdings gegenüber Promiflash aus, dass Jenny und Dari sich bereits seit etwa zwei Monaten daten. "Das Ganze geht seit einigen Wochen", erklärte der Insider.

Wie ernst es zwischen den beiden offenbar schon ist, konnten Jennys Fans gerade erst in ihrer Instagram-Story sehen. Die 27-Jährige hat ihren vermeintlichen neuen Freund nämlich als Begleitung zu der Hochzeit von Denise (31) und Henning Merten (31) mitgebracht.

Anzeige

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Influencerin

Anzeige

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Sänger Dari

Anzeige

Instagram / agentlange Jenny Lange und Dari auf Denise und Henning Mertens Hochzeit

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass zwischen Jenny und Dari schon so lange etwas läuft? Ja, das habe ich schon geahnt. Nein, das überrascht mich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de