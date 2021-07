So ein süßes Familienfoto! Jamie Lynn Spears (30) findet gerade viel Kraft und Rückhalt in ihrer kleinen Familie. Die Schauspielerin muss sich aktuell viel Kritik im Netz anhören, da einige Mitglieder der "Free Britney"-Bewegung ihr vorwerfen, ihre Schwester Britney Spears (39) nicht ausreichend in deren Vormundschaftsstreit zu unterstützen. Doch Jamie (39) will davon nichts wissen und konzentriert sich auf ihr Privatleben. In einem neuen Social-Media-Post zeigte die Süße Magnolien-Darstellerin nun, wie groß ihre Mädchen schon sind.

Die 30-jährige Promi-Mama hat zwei Töchter, Maddie Briann Aldridge (13) und Ivey Joan Watson (3), wobei sie Ivey zusammen mit ihrem Ehemann Jamie Watson bekam und Maddie aus einer früheren Beziehung mit Casey Aldridge mitbrachte. Während ihrer ersten Schwangerschaft war Jamie Lynn gerade einmal 16 Jahre alt gewesen. Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin nun eine Fotostrecke, die sie zusammen mit ihrem Nachwuchs zeigt. Die 13-jährige Maddie ist schon fast so groß wie ihre berühmte Mutter. Die Familie feierte zusammen den amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli.

Jamie Lynn und ihr Ehemann Jamie sind mittlerweile schon seit sieben Jahre verheiratet. Sie widmete ihrem Liebsten jüngst eine eigene süße Fotostrecke auf ihrem Account. Der zugehörige Anlass war der amerikanische Vatertag.

Anzeige

Instagram / jamielynnspears Schauspielerin Jamie Lynn Spears

Anzeige

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears mit ihren Töchtern Ivey und Maddie

Anzeige

Instagram / jamielynnspears Jamie Watson mit Tochter Ivey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de