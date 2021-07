Die Promi-Ausgabe von Are You The One? ist gestartet und verspricht schon jetzt eine Menge Explosivität. Vor allem Kandidatin Walentina Doronina steht im Mittelpunkt des Dramas in der ersten Folge, die bereits online abrufbar ist. So streitet sie sich mit Mitstreiterin Kathleen Glawe oder schmeißt sich an Single-Beau Tommy Pedroni ran. Ein weiteres Highlight des Staffelauftakts: Walentinas Auseinandersetzung mit ihrem Ex-Flirt Alexander Golz (25) – oder ist er etwa gar nicht ihr Ex-Flirt?

In entspannter Runde mit einigen Kandidaten beklagt sich Walentina, die auch Wale genannt wird: "Ich finde es komisch, dass jemand hier ist, mit dem man etwas hatte." Für die gemeinte Person, Alex, völlig unverständlich: "Was hatten, was hatten... Das ist völlig übertrieben!" Vor den anderen Mitstreitern möchte der Blondschopf klarstellen, dass es sich um eine Runde Flaschendrehen gehandelt habe mit acht Leuten – alleine mit der ehemaligen Ex on the Beach-Beauty sei er nie intim geworden. "Wenn ich jetzt hier eine umarmen würde, hätte ich genauso viel mit ihr wie mit Walentina an dem Abend", meint Alex.

Nachdem Walentina trotz der Rechtfertigungen von Alex weiterhin nicht müde wird, zu betonen, dass sie "etwas hatten", stöhnt der ehemalige Bachelorette-Kandidat völlig entnervt nur noch: "Herr, schmeiß Hirn vom Himmel."

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

Instagram / walentinadoroninaofficial TV-Sternchen Walentina Doronina

TVNOW Alexander Golz, Bachelorette-Kandidat 2020

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, TV-Bekanntheit

