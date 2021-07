Denise Merten (31) kann ihr Glück wohl kaum fassen! Am Freitag heiratete die Reality-TV-Bekanntheit endlich ihren Liebsten, Youtuber Henning Merten (31). Auf einer grünen Wiese am Wasser gaben sich die beiden das Jawort und feierten anschließend mit teils bekannten Gästen wie etwa Jennifer Lange (27) oder Annemarie Eilfeld (31). Doch auch zwei Tage nach der Trauung muss Denise dieses große Event wohl immer noch verarbeiten...

Auf ihrem Instagram-Account postete die 31-Jährige am Sonntagabend ein Foto von sich und ihrem Neu-Ehemann, auf dem sich die beiden in Brautkleid und Anzug einen Kuss geben. Unter das süße Hochzeitsfoto schrieb sie: "Ich bin noch immer dabei, alles zu realisieren und für mich selbst zu verinnerlichen." Scheint, als könne Denise noch gar nicht ganz glauben, dass sie nun tatsächlich ihren Henning geheiratet hat. Außerdem kündigte sie an, noch ein bisschen Zeit für sich zu brauchen und sich nicht sofort wieder in den sozialen Medien zu melden.

Ihre Fans schienen dafür aber vollstes Verständnis zu haben und freuten sich über das süße Kussfoto der beiden. "Wow, so ein Traumpaar", kommentierte etwa ein User begeistert unter den Schnappschuss. "Ich wünsche euch alles Glück der Welt! Genießt es noch ein wenig für euch alleine", schrieb eine andere Followerin verständnisvoll in die Kommentarspalte des Beitrags.

