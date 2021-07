Julian Dannemann (27) hat eine genaue Vorstellung davon, was seine Traumfrau mitbringen muss. Der Hamburger gehört zum diesjährigen Cast von Die Bachelorette und hat damit die Chance, das Herz und die letzte Rose von Maxime Herbord (26) zu erobern. Doch fällt die Brünette überhaupt in sein Beuteschema oder wartet eine böse Überraschung auf den Trader? Im Gespräch mit Promiflash hat Julian erzählt, was er sich von einer potenziellen Partnerin erhofft.

"Letztendlich sollte eine Frau bei mir auf jeden Fall Partnerin, aber auch ein klein wenig der Kumpeltyp sein. Ich bin jemand, der sehr gerne mal neckt oder seiner Partnerin ungewollt das 'Bro' anbietet", verriet der 27-Jährige Promiflash und ergänzte, dass genau das oft dazu führe, dass er über sich selbst lachen müsse. "Ich finde außerdem Frauen interessant, die Ecken und Kanten haben und vielleicht auch mal nicht einer Norm hinterhereifern, sondern sich selbst treu bleiben", betonte er außerdem. Abgesehen davon habe er aber keine Checkliste, um abzuarbeiten, ob eine Frau zu ihm passt oder nicht.

Ob Maxime und Julian am Ende ein Traumpaar abgeben oder nicht – das werden die Zuschauer erst in den kommenden Wochen erfahren. Einen bekannten Fan hat der BWL-Student aber schon vorab. Ex-Bachelor-Girl Yeliz Koc (27) zählt den Rosenanwärter zu ihren Favoriten. "Ich bin noch nie so begeistert von den Männern gewesen wie dieses Jahr", schwärmte sie.

Maxime Herbord, Bachelorette 2021

Bachelorette-Teilnehmer Julian Dannemann

Influencerin Yeliz Koc

