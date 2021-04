Die Netflix-Fans sind ganz aus dem Häuschen! Im Mai 2020 ging Süße Magnolien auf der Streaming-Plattform online und entpuppte sich schnell als absoluter Serienhit. Die Erlebnisse von Maddie (Joanna García, 41), Dana (Brooke Elliott, 46), Helen (Heather Headley, 46) und ihren Familien zog die Zuschauer schnell in Bann. Weil die erste Staffel mit einem Mega-Cliffhanger zu Ende ging, sehnen viele die neuen Folgen schon ungeduldig herbei. Und das Warten könnte tatsächlich bald ein Ende haben: Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel haben endlich begonnen.

Regisseur Norman Buckley verrät mit einem Instagram-Post vom Set: Die erste Klappe für die zweite Staffel von "Süße Magnolien" ist gefallen. Zusammen mit Schauspielerin Joanna und Annie-Darstellerin Anneliese Judge (19) posiert der Filmemacher am Drehort in Atlanta. Um den Hygienemaßnahmen am Set zu entsprechen, tragen alle Mundschutz und Norman sogar eine Schutzbrille. "Das Leben in der Blase", schreibt der 65-Jährige dazu. Wer jetzt immer noch nicht glaubt, dass die neuen Folgen tatsächlich in Arbeit sind, hat spätestens mit den Hashtags die Gewissheit. #SüßeMagnolien und #StaffelZwei, heißt es dort.

Ein Starttermin für Season zwei ist bisher aber noch nicht bekannt. Klar ist nur: Es müssen dann einige Fragen beantwortet werden. Wer saß auf dem Beifahrersitz des Autos, das im Staffelfinale in einen Mega-Crash verwickelt war? Wer sind Isaacs (Chris Medlin) leibliche Eltern? Welche geheimnisvolle Geschichte umgibt Küchenchef Erik (Dion Johnstone) – und wie geht es im Liebesleben der Figuren weiter?

