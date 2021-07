Machen sie es jetzt offiziell? Tom Cruise (59) und Hayley Atwell (39) standen in den vergangenen Monaten für den siebten Teil der "Mission Impossible"-Reihe gemeinsam vor der Kamera. Seitdem spekulieren Fans und Beobachter über eine mögliche Romanze zwischen den beiden Schauspielern. Die hielten sich jedoch bisher bedeckt und gaben kein Statement ab – bis jetzt? Denn Tom und Hayley besuchten am Samstag gemeinsam das Tennisturnier von Wimbledon!

Bei dem wichtigsten Tennis-Event der Rasensaison nahmen die beiden Hollywoodstars in der Royal Box Platz. Er im eleganten blauen Anzug, sie in einem dezent gemusterten, cremefarbenen Kleid mit abgestimmtem Mantel, verfolgten sie bei strahlendem Sonnenschein die Matches. Bei ihrem Auftritt an der Londoner Church Road wirkten Tom und Hayley vertraut – wollten sie ihren Fans dabei womöglich noch mehr mitteilen?

Tom wäre nicht der erste Star, der die diesjährige Ausgabe des Grand-Slam-Turnieres nutzen würde, um eine Frau an seiner Seite zu präsentieren: Auch Tennislegende Boris Becker (53) besuchte die weltberühmte Spielstätte in Damenbegleitung! Mit der Risiko-Analystin Lilian De Carvalho Monteiro war der ehemalige Wimbledon-Sieger schon bei mehreren Events gesichtet worden.

Anzeige

Agostino Fabio / MEGA Tom Cruise und Hayley Atwell im Jahr 2020

Anzeige

i-Images via ZUMA Press / ActionPress Tom Cruise und Hayley Atwell in Wimbledon

Anzeige

Getty Images Boris Becker und Lilian De Carvalho Monteiro bei den Wimbledon Championships 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de