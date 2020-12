Mission Possible – hat Tom Cruise (58) endlich wieder Glück in der Liebe? Seit der Trennung von Ex-Frau Katie Holmes (42) im Jahr 2012 hatte der Schauspieler keine langfristigen Beziehungen mehr. Zur Zeit dreht er für den siebten Teil der Mission: Impossible-Reihe. Die Produktion musste allerdings schon mehrfach pausieren, da zwölf Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt waren. Trotz der unerfreulichen Vorfälle hatte das Filmset offenbar auch eine schöne Überraschung für den Ethan-Hunt-Darsteller parat. Tom soll seine Schauspielkollegin Hayley Atwell (38) daten!

Das zumindest behauptet jetzt ein Produktionsinsider gegenüber der britischen Zeitung The Sun. Das Paar soll bei den Dreharbeiten in Rom und Großbritannien eng zusammengewachsen sein und sich bereits vom ersten Tag an gut verstanden haben. So seien sie jetzt schon unzertrennlich. „Der Lockdown und all die Schwierigkeiten, die damit einhergingen, brachten die beiden noch näher zusammen“, heißt es weiter. Hayley soll den Filmstar sogar schon in seiner Londoner Wohnung besucht haben.

Aber was ist dran an den Gerüchten? Auch Paparazzi konnten Tom und die 20 Jahre jüngere Brünette beim Turteln erwischen. Die Bilder zeigen sie beim verliebten Händchenhalten zwischen Takes für ihren neuen Actionfilm. Die Beauty habe sich zuletzt mit einem unbekannten britischen Arzt getroffen. Anfang des Jahres soll damit allerdings Schluss gewesen sein.

Agostino Fabio / MEGA Tom Cruise und Hayley Atwell im Jahr 2020

MEGA/MEGA Tom Cruise und Hayley Atwell beim Dreh von "Mission: Impossible 7"

MEGA/MEGA Tom Cruise und Hayley Atwell beim Dreh von "Mission: Impossible 7"

