Doreen Steinert (34) ist sprachlos! Das passiert der einstigen Popstars-Gewinnerin der Band Nu Pagadi eigentlich nur selten. Ihre Social-Media-Follower lieben die Sängerin, die mittlerweile unter dem Künstlernamen Reen auftritt, für ihre offene und ehrliche Art. Doch nun hatte Doreen eine Begegnung der etwas anderen Art. Die Beauty hatte nämlich während des Finales der Fußball-EM ein sehr ungewöhnliches Erlebnis mit ihrem Nachbarn – der hat ihre Wohnungstür einfach so geknackt.

In der Halbzeit des Fußball-EM-Finales ist die gebürtige Potsdamerin mit ihrem Hund Gassi gegangen. Doreen dachte zwar an die Leine und die Kottüte, doch vergaß den Schlüssel in der Wohnung. Weil sie kein Telefon dabei hatte, klingelte die "Missing You"-Interpretin kurzerhand bei ihren direkten Nachbarn – ein Ehepaar Mitte 70. Für Nachbar Heinz ist die verschlossene Tür kein Problem. "Dann holte der da irgendwie 20 verschiedene Drähte raus und hat dann irgendwie zwei Minuten gebraucht, um meine Wohnung aufzubrechen", erzählte sie in ihrer Instagram-Story.

Die Nachbarn freuen sich laut Doreen sehr, dass das Aufbrechen so gut funktioniert hat. "Ich dachte nur so: 'Okay, das beunruhigt mich einfach.' Ich glaube einfach, dass das richtige Profis sind", schilderte die Musikerin weiter. Dieses Erlebnis habe sie richtig sprachlos gemacht.

Anzeige

Instagram / reenofficialmusic Sängerin Reen ("Missing You")

Anzeige

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert, 2021 in Berlin

Anzeige

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert, Sängerin

Anzeige

Wie findet ihr das Erlebnis von Doreen und ihrem Nachbarn? Ach, ist doch lustig! Ist schon ein bisschen gruselig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de