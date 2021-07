Shirin David (26) wird eine besonders große Ehre zuteil! Nicht nur mit ihrer Musik begeistert die Künstlerin seit Jahren als eine von wenigen Frauen in der Rapszene ihre Fans – auch optisch ist die Rapperin ein absoluter Hingucker. Das dürfte nun auch US-Megastar Rihanna (33) aufgefallen sein. Als eine der Mitbegründerinnen ihrer eigenen Lingerie-Marke ließ sich die "Umbrella"-Interpretin etwas Spezielles einfallen lassen: Shirin ist ab sofort das Werbegesicht für Rihannas beliebte Unterwäschemarke!

"Ich möchte euch an der Stelle übertrieben stolz verkünden, dass ich die neue Markenbotschafterin von SavageXFenty für Deutschland sein darf", teilte Shirin ihrer Community nun stolz via Instagram mit. Passend dazu veröffentlichte die Blondine bereits erste Einblicke des Shootings der neuen Kollektion. In der Vergangenheit hatte Shirin laut eigener Aussage in Deutschland oftmals das Gefühl, dass sie für einige Marken zu extravagant sei. "Die Art meiner Selbstbestimmung und wie ich eben lebe, das wird hier immer irgendwie diskreditiert", erklärte die Beauty.

Umso mehr freut sich Shirin nun über die Zusammenarbeit und darüber, dass sie ein Teil von Rihannas Marke sein darf. "Vor allem, weil diese Brand für Body Positivity, Inklusivität und Selbstbewusstsein steht", verriet die Berlinerin ihren Followern. Und nicht nur Shirin selbst ist völlig aus dem Häuschen – auch ihre zahlreichen Fans sind Feuer und Flamme. "Lieben wir!", lautet nur einer der vielen Kommentare, der zugleich auch auf Shirins neue Single anspielt.

Shirin David in einem Designer-Einteiler von Jean Paul Gaultier

Rihanna, 2021

Shirin David, Rapperin

