Endlich hat Sarah Connor (41) eine neue Fellnase, der sie all ihre Liebe schenken darf. Vergangenes Jahr im August hatte die vierfache Mutter die traurige Nachricht mit ihren Fans geteilt, dass ihre geliebte Hündin Nala im Alter von 13 Jahren verstorben ist. Kürzlich holte sich die Sängerin einen neuen Vierbeiner, mit dem ihre Kinder in Zukunft tollen können. Nun stellte Sarah ihrer Community das neuste Familienmitglied vor.

Am Montag veröffentlichte die "Vincent"-Interpretin eine Reihe süßer Momentaufnahmen auf ihrem Instagram-Profil. Zu den Schnappschüssen mit dem kleinen Vierbeiner schrieb die 41-Jährige: "Willkommen in der Familie, Johnny!" Auch in ihrer Story teilte Sarah die goldigen Schnappschüsse, auf denen sie sehr vernarrt in den Welpen wirkt.

Ihre Community war ebenfalls hin und weg von dem niedlichen Vierbeiner. Doch während einige Follower sich einfach nur mit der Musikerin freuten, kamen andere Fans nicht umhin, eine lustige Referenz zu Dirty Dancing zu ziehen. "Und direkt hab ich deine Stimme im Kopf wie du 'Dirty Dancing'-Zitate raushaust", kommentierte ein User und führte gleich das passende Zitat mit an. "Verstehst du nicht, dass ich dich brauche, Johnny?!", gab der Abonnent den berühmten Satz aus dem Kultfilm mit Patrick Swayze (✝57) abschließend wieder.

Instagram / sarahconnor Sarah Connor mit ihrem Hund Johnny im Juli 2021

