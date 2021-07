Romina Palm (22) kann ihr Liebesglück offenbar noch immer kaum glauben! Bereits während ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel schwärmte die Beauty von ihrem Partner Stefano Zarrella (30). Der Influencer mit italienischen Wurzeln scheint ihr absoluter Mister Right zu sein. Im Rom-Urlaub wagte der TV-Star endlich den lang ersehnten Schritt und stellte seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Dass das Paar nun verlobt ist, findet Romina noch immer unglaublich!

"Ist das jetzt wirklich echt?", fragte die Influencerin ihre Community in ihrer Instagram-Story. Für das Model fühlt sich offensichtlich noch alles an, als wäre es nur ein wunderschöner Traum. "Meine Emotionen sind immer noch voll durcheinander. Ich kann alles irgendwie selbst noch nicht glauben", schilderte Romina ihren Followern ihre aktuelle Gefühlslage. Am liebsten hätte sie es sogar, dass sie jemand kneife, um die vergangenen Stunden endlich realisieren zu können.

Inzwischen sind die frisch verlobten Turteltauben wieder auf dem Rückflug von ihrem Urlaub. "Ich wäre so gerne noch länger geblieben. Oh Mann", gab Romina offen und ehrlich zu. Um den Moment komplett an der Seite ihres baldigen Gatten zu genießen, habe sie ihr Handy in den letzten Stunden ihrer Auszeit sogar länger zur Seite gelegt, als für ihre Verhältnisse gewöhnlich sei.

Anzeige

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und Romina Palm im Juli 2021 in Rom

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm in Rom

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de