Romantischer gehts doch fast gar nicht: Stefano Zarrella (30) hat seiner Freundin Romina Palm (22) einen Antrag in Rom gemacht – nur kurz nachdem die italienische Nationalelf die Europameisterschaft für sich entschieden hatte! Am vergangenen Montag überraschte die Germany's next Topmodel-Bekanntheit ihre Instagram-Follower mit einem Verlobungsring-Foto. Nach knapp eineinhalb Jahren Beziehung hat Stefano ihr die Frage aller Fragen gestellt – und das offenbar recht spontan, wie er im Netz erklärte: "Ich habe den Ring mitgenommen nach Rom in meine Heimat. Ich wusste nicht, ob, wann und wie ich es tue. Ich habe auf mein Herz gehört, habe es gefühlt, sie gefragt und sie hat Ja gesagt."

