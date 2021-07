Walentina Doronina schildert nun ihre Sicht der Dinge! Das Reality-TV-Sternchen sucht momentan bei Are You The One – Reality Stars in Love sein sogenanntes Perfect Match. Doch in den ersten beiden Folgen stand die Liebe eher im Hintergrund. Denn die einstige Ex on the Beach-Kandidatin zoffte sich mit ihrer Nebenbuhlerin Kathleen Glawe. Walentina kritisierte die Mutter eines Sohnes nämlich für deren Verhalten im TV – das hatte sie aber vorher auch schon im Netz getan. Dass Kathleen deswegen gekränkt war, scheint die Influencerin nicht ganz nachvollziehen zu können.

In ihrer Instagram-Story behauptet Walentina nun, dass sie und Kathleen sich bereits vor dem Format begegnet seien – und damals habe die junge Mutter kein Problem mit der 20-Jährigen und deren Äußerungen gehabt. "Wir hatten uns zufällig vor der Show bei meiner Wimpern-Stylistin getroffen. Dann waren wir da und hatten ein ganz normales Gespräch, ganz nett. Ich habe sie sogar gefragt, ob alles gut ist." Walentina unterstellt ihrer Mitstreiterin nun, dass sie den Zoff mit Absicht im TV ausgetragen hat.

"Ich frage sie abseits der Kameras, ob sie ein Problem hat. Kaum sind die Kameras an, kaum geht es um Show, will sie sich damit in den Vordergrund bringen. Dann spricht sie das auf ein mal an und fühlt sich verletzt", erzählte Walentina ziemlich verärgert. Denn sie könne solche Menschen nicht ausstehen.

TVNOW / Markus Hertrich Walentina Doronina, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

TVNOW / Markus Hertrich Kathleen Glawe, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2020

