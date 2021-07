Die Princess Charming-Finalistinnen stehen endlich fest! Irina Schlauch hatte nach dem aufregenden Halbfinale und zwei sportlichen Dates die Qual der Wahl: Im Finale dürfen weiterhin Lou und Elsa um das Herz der Rechtsanwältin kämpfen – die Kandidatinnen Bine und Miri sind somit raus. Aber war das auch wirklich die richtige Entscheidung? Immerhin hinterfragte Irina ihren Exit-Entschluss schon kurz nach der Ladies Night...

"Ich weiß nicht, ob ich in Bezug auf Bine die richtige Entscheidung getroffen habe", kommentierte Irina kurz nach der Entscheidungsnacht unter Tränen. Immerhin bringe die Berlinerin eigentlich alles mit, was man sich in einer Beziehung wünsche. "Keine Ahnung, ob es richtig war, ihr nicht noch einmal die Chance zu geben, dass wir uns besser kennenlernen", brachte die Princess ihre Unsicherheit zum Ausdruck.

Aus diesen zwiegespaltenen Gefühlen hatte Irina schon während der Ladies Night kein Geheimnis gemacht. Sie hatte Bine offen und ehrlich erklärt, dass ihre gemeinsame Bindung auf emotionaler Ebene noch nicht weit genug ist. "Der Verstand hat in allen Punkten Ja gesagt – aber leider war das Herz noch nicht so weit", hatte Irina geschildert.

Princess Charming, TVNOW Irina Schlauch bei "Princess Charming"

TVNOW "Princess Charming"-Bine und Irina

TVNOW Bine und Irina Schlauch, "Princess Charming" 2021

