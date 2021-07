Fantastische Neuigkeiten für alle The Witcher-Fans: Die Story rund um Geralt von Rivia (Henry Cavill, 38), Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Chalotra) geht bald weiter! Seit rund anderthalb Jahren warten die Zuschauer sehnsüchtig auf die zweite Staffel der Fantasyserie. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende: Der erste Trailer zum Netflix-Hit ist online und der verrät auch direkt, wann es die neuen Folgen zu sehen gibt...

Am 17. Dezember 2021 – also rund zwei Jahre nach der Ersten – startet die zweite Staffel von "The Witcher" bei Netflix. Der knapp zwei Minuten lange Trailer verrät aber nicht nur, wann die Hexer-Saga weiter geht, sondern liefert auch einen ersten Eindruck, was die Fans in der Fortsetzung so alles erwartet. Insgesamt wirkt alles wesentlich erwachsener und düsterer – vor allem die Sets, Kostüme, Effekte und Kampfszenen. Der Teaser fokussiert sich auch fast vollständig darauf, wie es Ciri und Geralt ergangen ist, seit sie am Ende der ersten Staffel zum ersten Mal aufeinandergetroffen waren. Es wird gezeigt, dass sie in Kaer Morhen, der Festung der Hexer, Zuflucht gefunden haben und dort das Kämpfen trainieren.

Auch was mit Yennefer nach der großen Finalschlacht passiert ist, wird preisgegeben: Die verletze und erschöpfte Yennefer ist allem Anschein nach in der Gewalt des Feindes gelandet – und zwar in den Händen der Nilfgaard-Magierin Fringilla.

Netflix/Jay Maidment Ciri (Freya Allan) in der zweiten Staffel von "The Witcher"

Netflix/Susie Allnut Ciri (Freya Allan) und Geralt (Henry Cavill) in "The Witcher"

Netflix/Katalin Vermes Yennefer von Vengerberg (Anya Chalotra) in "The Witcher"

