Das lange Warten der The Witcher-Fans hat bald ein Ende. Bereits seit über einem Jahr drehen Henry Cavill (37) und seine Co-Stars an der zweiten Staffel der Fantasyserie. Die ersten Folgen der Romanverfilmung sind Ende 2019 sowohl bei den Kritikern als auch bei den Fans eingeschlagen wie eine Bombe. Kein Wunder also, dass die Fans die Fortsetzung kaum abwarten können. Jetzt gaben die Macher bekannt, dass die Dreharbeiten zur zweiten Season abgeschlossen sind – und auch wann die neuen Episoden erscheinen sollen, steht bereits fest!

Das verkündete Netflix vor wenigen Tagen mit einem YouTube-Video, das einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich verrät darin, dass insgesamt 1.200 Crewmitglieder und 89 Darsteller an 158 Drehtagen unter strengen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen gearbeitet haben, um Geralt, Yennefer, Ciri und Co. zurück auf die heimischen Bildschirme zu bringen. In dem Clip wird außerdem erzählt, dass die neue "The Witcher"-Staffel noch in diesem Jahr anlaufen soll. Ein genaues Datum wurde allerdings noch nicht genannt.

Neben altbekannten Darstellern, wie Henry Cavill, Anya Chalotra und Freya Allan werden auch einige Neuzugänge zum Cast dazustoßen. Basil Eidenbenz (28) wird zum Beispiel als Eskel zu sehen sein und Bridgerton-Star Adjoa Andoh (58) hat die Rolle der Nenneke übernommen.

Anzeige

Netflix Filmplakat zu "The Witcher"

Anzeige

Jay Maidment / Netflix Anya Chalotra als Yennefer in "The Witcher"

Anzeige

Netflix Henry Cavill in "The Witcher"

Anzeige

Freut ihr euch schon auf die neuen Folgen von "The Witcher"? Ja, total! Nein, nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de