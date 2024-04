Es gibt Neuigkeiten zu der finalen Staffel von "The Witcher"

Es gibt gute und schlechte Nachrichten zugleich für Fans der Fantasy-Serie The Witcher. Die vierte Staffel wird endlich produziert – zeitgleich beginnt die Arbeit an der fünften Staffel. Das wird allerdings die letzte Staffel der Show sein, wie Netflix auf X verkündet. "Es ist offiziell. Die vierte Staffel von 'The Witcher' wird produziert. Aber das ist nicht alles, wir sind schon an der fünften Staffel dran, welche die letzte sein wird. Damit bringen wir diese grandiose Show zu einem würdigen Ende. Wir sehen euch auf dem Kontinent", teilt der Streamingdienst.

Auch Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich (45) äußert sich auf der Plattform zu den finalen Dreharbeiten. "Wir sind begeistert, dass wir die Bücher von Andrzej Sapkowski zu einem epischen und befriedigenden Abschluss bringen können", ergänzt sie. Lauren spricht außerdem eine entscheidende Veränderung an: "Wir sind sehr stolz, die Dreharbeiten zur vorletzten Staffel von 'The Witcher' mit einer hochkarätigen Besetzung zu beginnen, darunter einige aufregende Neuzugänge, angeführt von Liam Hemsworth als Geralt von Riva." Der löst in den neuen Episoden seinen Vorgänger Henry Cavill (40) ab – er muss damit in große Fußstapfen treten.

Henry gab sein Serien-Aus 2022 überraschend auf Instagram bekannt. "Meine Reise als Geralt von Riva war mit Monstern und Abenteuern gefüllt. Ich werde meine Schilde und Schwerter zur vierten Staffel niederlegen", schrieb er damals auf der Social-Media-Plattform. Einen Grund für seinen Exit nannte er nicht – er gab Nachfolger Liam (34) aber gute Wünsche mit auf den Weg. Der widmet sich voller Hingabe der Vorbereitung für seine Rolle als Monsterjäger. "Sein Trainingsplan ist wahnsinnig und er hat die Bücher verschlungen", verriet "The Witcher"-Schauspielkollege Joey Batey (35) gegenüber Games Radar.

Henry Cavill in "The Witcher"

Liam Hemsworth, Schauspieler

