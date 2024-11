So wird "The Witcher" ohne Henry Cavill weitergehen

Henry Cavill (41), bekannt für seine Rolle als Geralt von Riva in der Erfolgsserie The Witcher, verlässt die Serie nach der dritten Staffel. Damit endet seine Zeit im Hexer-Universum, während die Serie selbst jedoch in die vierte Staffel geht. Diesmal wird Liam Hemsworth (34) die Rolle von Geralt übernehmen. Die Dreharbeiten für die Staffel begannen im April 2024 und wurden im Oktober abgeschlossen. Es ist geplant, die neuen Folgen im Sommer 2025 auf Netflix zu veröffentlichen. Währenddessen verkürzen ein neuer Anime-Film und möglicherweise eine Prequel-Miniserie die Wartezeit der Fans von "The Witcher".

Die kommende Staffel basiert auf dem dritten Buch "Feuertaufe" von Andrzej Sapkowski, in dem die Charaktere Geralt, Ciri und Yennefer getrennte Wege gehen. Während Ciri ein neues Leben als Diebin beginnt und Yennefer sich den Herausforderungen als Anführerin der Loge der Zauberinnen stellt, begibt sich Geralt auf eine abenteuerliche Suche nach Ciri. Neben Liam kehren auch andere bekannte Gesichter zurück, darunter Joey Batey (35) als Rittersporn und der erstmals auftretende Vampir Regis, gespielt von Laurence Fishburne (63). Der Wechsel der Schauspieler von Henry zu Liam wird zusätzlich innerhalb der Geschichte thematisiert, obwohl die genaue Erklärung noch unbekannt ist.

Der 41-jährige Henry hat seit der ersten Staffel eine breite Fangemeinde aufgebaut. Die Rolle brachte ihm nicht nur große Anerkennung, sondern auch eine tiefere Verbindung zu der Fantasy-Welt, die er bis zuletzt verkörperte. Privat ist der Schauspieler für seine Leidenschaft für Videospiele und Bücher bekannt, was ihm auch half, die Rolle des Geralt mit viel Respekt und Glaubwürdigkeit darzustellen. Der Abschied des Schauspielers ist für viele Fans der Serie ein bedeutsamer Moment, der durchaus Anlass zur Spekulation und Neugier auf die zukünftige Entwicklung der Serie mit seinem australischen Kollegen Liam bietet.

Frazer Harrison/Getty Images; Matt Winkelmeyer/Getty Images Collage: Liam Hemsworth und Henry Cavill

ActionPress Henry Cavill in "The Witcher"

