"The Witcher"-Staffel vier: Dafür müssen Fans bereit sein

Liam Hemsworth (34) übernimmt zukünftig die Hauptrolle als Geralt von Riva in der vierten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie The Witcher. Der Australier tritt damit in die Fußstapfen von Henry Cavill (41), der seine Rolle überraschend niederlegte. Obwohl der genaue Starttermin noch nicht feststeht, müssen Fans bis 2025 warten, denn durch Streiks verzögern sich die Dreharbeiten, die ursprünglich für Herbst 2023 geplant waren. Seit April 2024 arbeitet die Produktion aktiv an neuen Szenen. Neben Liam kehren bekannte Gesichter wie Anya Chalotra (28) als Yennefer und Freya Allan als Ciri zurück. Zudem gibt es spannende Neuzugänge wie Laurence Fishburne (63) als Geralts neuen Gefährten Regis sowie Sharlto Copley als Kopfgeldjäger Leo Bonhart. Neu hinzu kommen außerdem James Purefoy als Skellen, ein wichtiger Untertan und Spion von Emhyr, und Danny Woodburn als Zoltan.

Die Handlung wird sich wohl weiterhin lose an den Romanen von Andrzej Sapkowski orientieren. Für Staffel vier steht die Adaption von "Feuertaufe" im Fokus. Während Ciri sich in der Korath-Wüste mit der Rattenbande zusammenschließt, begibt sich Geralt, begleitet von neuen Gefährten, auf die Suche nach ihr. Unterdessen werden am Hof von König Emhyr weiter Intrigen gesponnen, der im Glauben ist, Ciri an seiner Seite zu haben. Fans können sich jedoch auf einige Änderungen einstellen. So wird Kim Bodnia in seiner Rolle als Vesemir nicht mehr zurückkehren, da laut Radio Times Terminprobleme dies verhinderten. Noch hat Netflix keinen Nachfolger für den Schauspieler bekanntgegeben.

Für Liam ist die neue Rolle eine große Herausforderung, denn er tritt in die Fußstapfen von Henry, der als Hexer von vielen Fans gefeiert wurde. Er hat die Serie maßgeblich geprägt und auch immer wieder betont, wie wichtig ihm die Nähe zum Originalmaterial sei. Liam zeigte sich dennoch optimistisch und teilte seine Vorfreude offen auf Instagram. Fans hoffen nun, dass sein Geralt von Riva neue Akzente setzen kann, ohne den Geist der Vorlage zu verlieren.

Netflix Henry Cavill als Geralt von Riva in der dritten Staffel "The Witcher"

Susan Allnutt/Netflix Henry Cavill und Anya Chalotra in der dritten Staffel "The Witcher"

