Till Adam streckt mal wieder die Flirt-Fühler aus! Seit er 2015 bei Die Bachelorette nach der großen Liebe suchte, ließ er kein Kuppelformat aus: Love Island, Temptation Island, Bauer sucht Frau und zuletzt auch Ex on the Beach. Und offenbar hat er immer noch nicht genug. Demnächst steht auch eine Take Me Out-Teilnahme in seiner Vita. Dass die Fans ihn für sein Show-Hopping kritisieren, kann der Womanizer überhaupt nicht verstehen.

Via Instagram verkündete der Bademeister, dass er bei der neuen Staffel von "Take Me Out XXL" dabei ist. Und es dauerte nicht lang, bis er die ersten Hate-Nachrichten bekam. Till postete einen Screenshot von einem Chat mit einem wütenden User: "Unmöglich, von Datingshow zu Datingshow zu hüpfen." Daraufhin fragte Till, ob er nach der erneuten Trennung von seiner Ex Hanna Annika nun ein Jahr trauern sollte. "Wir haben noch nur dieses eine Leben", betonte er.

Im Grunde könne man ja auch nicht pauschal sagen, wann man nach einem Liebes-Aus wieder bereit für jemand Neues ist. "Man sollte sich nur sicher sein, dass man mit der alten Beziehung abgeschlossen hat", stellte Till klar. Dass er seine Mrs. Right schon wieder im TV sucht, hat einen einfachen Grund: Er steht nicht auf klassische erste Dates. "Ich hasse diese oberflächlichen Gespräche. Da ist eine Fernsehshow einfach interessanter", verriet er.

Instagram / tilladam23 Till Adam für "Bauer sucht Frau" 2020

TVNow Hanna und Till bei "Ex on the Beach"

Instagram / tilladam23 Till Adam im April 2020

