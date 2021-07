Nadine Klein (35) zieht kurz vor dem Endspurt noch mal so richtig durch! Die einstige Bachelorette fand in der Show zwar nicht die große Liebe – dafür aber kurze Zeit später im echten Leben. Seit Januar dieses Jahres ist sie mit ihrem Freund Tim verlobt – und im September soll auch schon standesamtlich geheiratet werden. Für den Tag will die Influencerin natürlich super aussehen – deswegen ist Nadine jetzt fleißig am sporteln!

Ihren Followern auf Instagram erzählte die TV-Bekanntheit nun von ihrem Plan, etwas fitter für ihren besonderen Tag zu werden. "Ich will auch granate aussehen, dementsprechend werde ich jetzt Sport machen. Ich will wieder mehr auf mich achten, auf meine körperliche Fitness, auf meine Ernährung", erklärte Nadine. Trotzdem werde sie sich nichts verbieten. Die Braut in spe wolle einfach mehr Obst und Gemüse und weniger tierische Produkte essen, um sich rundum wohlzufühlen.

Allzu viel abnehmen dürfe sie ohnehin nicht. Denn Nadines Kleid für die standesamtliche Trauung sitze nämlich schon perfekt. "Ich bin jetzt schon nervös und freue mich so sehr", zeigte sie sich euphorisch in ihrer Story. Offenbar kann sie es kaum abwarten, ihrem Tim endlich das Jawort zu geben.

Instagram / nadine.kln Nadine Klein mit ihrem Freund Tim

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, Influencerin

Instagram / nadine.kln Nadine Klein und ihr Freund Tim im August 2020

