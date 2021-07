Solche pikanten Einblicke gibt Vera Int-Veen (53) selten! Die beliebte TV-Moderatorin ist bekannt dafür, immer einen lockeren Spruch auf den Lippen zu haben. Die Kuppelshow Schwiegertochter gesucht ist für viele Fans der Sendung ohne die 53-Jährige unvorstellbar. Doch jetzt gab Vera selbst ein ganz privates Interview, in dem sie über schlüpfrige Themen auspackte. Dabei gab Vera zu: Sie hatte sogar mal Telefonsex!

In einem RTL-Interview wurde die TV-Bekanntheit gefragt, ob sie schon mal in die Welt des Telefonsex' geschlüpft sei. Nachdem Vera die Frage zunächst prompt verneinte, fiel ihr dann doch ein: Da war mal was! "Doch, war vielleicht im alten Jahrhundert, aber hatte ich", gab die "Schwiegertochter gesucht"-Moderatorin zu. Doch nicht nur was Telefonsex betrifft, packte Vera aus. Sie verriet auch mit welchem Promi sie gern mal einen erotischen Traum hätte: Julia Roberts (53)!

Was wohl Veras Frau Christiane "Obi" Obermann zu diesem Wunsch sagen würde? Immerhin sind die Frauen seit 2016 miteinander verheiratet – und scheinen miteinander noch so glücklich wie am ersten Tag zu sein. Doch eine Sache hätte Vera mit dem Wissen von heute damals anders gemacht. Sie hätte sich gerne ihren Kinderwunsch erfüllt. "Ich habe zu spät gemerkt, dass ich älter werde und Kinder waren nie ein Thema. Irgendwann war ich weit über 40 und da habe ich gedacht: für mich war es ein bisschen spät", gab sie Einblick in ihre damalige Gefühlslage.

Instagram / vera_intveen Vera Int-Veen im Mai 2021

TVNOW / Thomas Pritschet Vera Int-Veen, Moderatorin

Instagram / vera_intveen Vera Int-Veen und ihre Frau Christiane "Obi" Obermann, Januar 2021

