Wieso schreibt man den Namen von Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Jenefer Riili eigentlich so, wie man ihn schreibt? Die dunkelhaarige Schönheit ist eine der 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der zweiten Staffel von Kampf der Realitystars. Dort lernen ihre Fans Jenefer noch besser kennen und erfahren Facts über sie, wie zum Beispiel, wo ihr Vorname herkommt. Beim Einzug in die TV-Sala verrät die Mutter eines Sohnes, wie es zu dieser Schreibweise kam.

Bei ihrer Vorstellung am Anfang der Auftaktfolge brachte sie Licht ins Dunkel. "Meine Eltern wussten nicht, wie man das schreibt. Dann haben die das falsch geschrieben", erklärte sie kichernd in einem Confessional. Die Schreibweise ihres Vornamens hat also keine tiefergehende Bedeutung, sondern war einfach nur ein unglücklicher Zufall. Nach der Namensklärung werden ein paar bekanntere Szenen ihrer BTN-Zeit gezeigt.

Jenefer könnte in der zweiten Staffel für besonders viele spannende Momente sorgen. Immerhin soll angeblich etwas zwischen ihr und Chris Broy gelaufen sein – der kurz nach den Dreharbeiten seine schwangere Freundin Evanthia Benetatou (29) verließ. In der Vorschau kann man schon sehen, wie der Hottie ihren Oberschenkel streichelt.

Jenefer Riili bei "Kampf der Realitystars"

Jenefer Riili, 2021

Chris Broy, 2021 in Köln

